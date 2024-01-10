نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر كلام.. الزمالك يغلق الباب أمام رحيل زيزو في الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف النادي من عروض أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الأبيض خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن الزمالك، أغلق الباب نهائيا أمام رحيل زيزو في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن النادي قرر استمراره لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

واضاف المصدر أن مجلس الإدارة أخطر اللاعب برفض رحيله نهائيا خلال الميركاتو الجاري، مع حصوله على وعد جديد برحيله في الموسم الجديد في حال تلقيه عرضا مناسبا.

ويتواجد أحمد سيد زيزو مع بعثة منتخب مصر في الوقت الحالي استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.