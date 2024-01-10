نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود علاء يقترب من الرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن مصير محمود علاء مدافع الأبيض والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتحدث مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى الآن، مشيرا إلى أن النية داخل الزمالك تتجه إلى رحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري والاستفادة ماليا أو دخوله في صفقة تبادلية.

واضاف المصدر أن الزمالك يرغب في إجراء غربلة في خط الدفاع خلال الفترة الحالية، حيث من المنتظر أن يضم النادي مدافع جديد خلال الميركاتو الجاري في حال رفع إيقاف القيد.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيعتمد على الونش العائد من الإصابة بجانب حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي بجانب المدافع الجديد المنتظر التعاقد معه، إلى جانب تصعيد أفضل لاعبي قطاع الناشئين، في ظل اقتراب الثنائي محمد عبد الغني ومحمود علاء من الرحيل.