نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فرنسي لـ محمد طارق عن طريق وكلاء لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة العرض الفرنسي لمحمد طارق لاعب الأبيض والمنتخب الأوليمبي.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يتلقى أي عروض رسمية بشأن رحيل محمد طارق خلال الانتقالات الجاري، مشيرا إلى أن المفاوضات ليست أكثر من أحاديث عن طريق شركة تسويق ووكلاء لاعبين.

وأوضح المصدر أن شركة التسويق استفسرت عن موقف اللاعب من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد القادمة، ولا سيما وأن في حالة انضمامه لقائمة الفراعنة قد يتأزم موقف رحيله للدوري الفرنسي في الفترة الحالية.

واضاف المصدر أن الزمالك لن يمانع في رحيل اللاعب وخوضه لتجربة الاحتراف في حال وصول عرض رسمي له، خاصة وأنه ليس من العناصر الأساسية ورحيله سيعود بالنفع على النادي واللاعب نظرا لصغر سنه.