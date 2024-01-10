نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروس يؤكد قلقه بشأن جاهزية لاعبيه قبل كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أن هناك شك جدي في مشاركة موثوبي مفالا في كأس الأمم الأفريقية 2023.

تعرض مفالا لإصابة في أعلى الفخذ خلال التدريبات ويخضع لفحوصات طبية اليوم، لكن من غير المرجح أن يتمكن من السفر مع الفريق في حالة غيابه لأكثر من 10 أيام دون تدريب.

ووفقًا للتقارير فإن تابيلو زوكي، الذي هو في وضع الاستعداد، سيكون البديل المحتمل من بين اللاعبين الأربعة الاحتياطيين المتاحين لبروس كقلب دفاع آخر.

من جانبه لم يتدرب الكابتن رونوين ويليامز خلال الأيام الأربعة الماضية، بينما غاب ثيمبا زواني أيضًا عن التدريب يوم الاثنين، لكن بروس أكد أنهما سيكونان متاحين للبطولة.

وقال بروس اليوم "لدينا بعض المشاكل، بعضها صغير وكبير”.

وأضاف "إذًا فالصغير هنا على يميني، رونوين لم يتدرب معنا في الأيام الأربعة الماضية لكن التقرير الطبي إيجابي، لذلك سوف يبدأ التدريب، لن يلعب غدًا لكنه سيكون جاهزًا لمباراة الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء، لا شك في هذا ".

وتابع "والثاني هو ثيمبا. حصل ثيمبا على ركلة قبل يومين في التدريب، لقد أراد أن يتدرب أمس، لكن كان من الأفضل عدم القيام بذلك، لذلك توقفنا عن التدريب، ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك مشكلة في الأسبوع المقبل، لكن ثيمبا لن يلعب غدًا ".

وأشار:" المشكلة الأكبر هي موثوبي. لقد تعرض لإصابة في الفخذ مرة أخرى. والآن الطبيب معه وسننتظر التقرير الطبي ".

وواصل "ليس من المؤكد، ليس من المؤكد أنه سيذهب معنا إلى ساحل العاج بعد غد. لذلك ننتظر التقرير ونرى مدى خطورة الإصابة، لكنني أعتقد أنه إذا تمكنا من اصطحابه معنا ثم لن يتمكن من التدريب خلال الأيام العشرة المقبلة، فأعتقد أنه من الأفضل أن نأخذ لاعبًا جديدًا ".

واختتم "لكننا لم نصل إلى هذا الحد في الوقت الحالي ولكننا تحدثنا عن ذلك بالفعل، وآمل، وآمل حقًا ألا يكون الأمر سيئًا للغاية، ومع حصوله على راحة لبضعة أيام، فهو معنا مرة أخرى ويمكنني الاعتماد عليه في يوم الثلاثاء المقبل ".