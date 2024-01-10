نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاو يتحدث عن مكافآت البافانا بافانا ويتحدى إرضاء المشجعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف نجم جنوب افريقيا، والأهلي المصري بيرسي تاو أنه من أهم أسباب الارتياح التوجه إلى كأس الأمم الأفريقية مع وجود اتفاقية مكافأة مع الاعتراف بالتحديات التي تواجه استرضاء المشجعين.

كان فريق جنوب إفريقيا واتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم على خلاف لعدة أشهر حول اتفاقيات المكافآت.

ومع ذلك، يبدو أن الأمر قد تم تجاوزه من خلال مذكرة الاتفاق التي تم توقيعها والتي أكدها رئيس اتحاد كرة القدم السوداني الدكتور داني جوردان.

قال تاو في ستيلينبوش "نحن سعداء بوضع اللمسات الأخيرة على كل شيء، لا أعتقد أن المال كان هو المشكلة الوحيدة، كانت هناك مشكلات أخرى كان علينا حلها، نحن سعداء بأن كل شيء تم حله والآن نريد فقط التركيز على كرة القدم بشكل صحيح."

وعندما تم سؤاله عن ثقتهم في خوض البطولة في ساحل العاج، بعد أن وافقوا على مكافأة قدرها 7 ملايين دولار إذا عادوا إلى وطنهم كبطل، قال تاو إن طموحهم دائمًا هو المنافسة على اللقب.

وأضاف تاو: "من الصعب علينا دائمًا إرضاء الجمهور، لكننا أردنا دائمًا أن نكون فريقًا يمكنه المحاولة والمنافسة".

وتابع "حتى في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى كأس الأمم الأفريقية في مصر، أردنا المنافسة وبذل قصارى جهدنا للمضي قدمًا، وهذا لم يتغير حتى الآن ".

واختتم "لكن الناس لديهم آراء مختلفة حول العملية التي نمر بها لأنهم يقولون ذلك بناءً على الغياب عن كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. لذلك نحن نتفهم ذلك ولكننا نريد المضي قدمًا ".

