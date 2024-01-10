نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتوح يعلنها.. مفاجآت سارة تنتظر جماهير الزمالك في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حازم فتوح، رئيس الشركة المنظمة لدورة الوحدة الودية بـ أبو ظبي، عن توفير حافلات لنقل جماهير الزمالك خلال المباريات التي تقام يناير الجاري.

قال حازم فتوح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، هناك تواصل دائم من الشركة المنظمة لدورة الوحدة ورابطة القلعة البيضاء بالإمارات لتلبية احتياجاتهم طوال فترة الدورة.

وأكد فتوح، أنه تم الاتفاق على تخصيص حافلات لنقل جماهير الزمالك للمباريات لتسهيل مهمتم في مؤازرة الفريق بسبب ابتعاد الملعب المستضيف للدورة عن أماكن تواجدهم.

وأضاف رئيس الشركة المنظمة، أن هناك الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها لجماهير الزمالك خلال الأيام المُقبلة.

وشدد حازم، على أن اسم الزمالك يستحق دائما التواجد في المحافل العالمية، وهذا ما يدفعه لوضع خطط تسويقية لعرضها على مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب خلال الفترة المُقبلة.

