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أحمد جودة - القاهرة - تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد عن مواجهة فريقه لنادي ريال مدريد في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني.

دييجو سيميوني: فزت على ريال مدريد في مباراة الدوري بسبب الإصابات

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد عن استعداد فريقه للميرنجي: " إنها مباراة مثل أي مباراة تلو الأخرى، لقد تحدثنا عن ذلك دائمًا.. معرفة أننا نلعب ضد منافس كبير هذا يحمسنا ويثيرنا أكثر".

وعند سؤاله عن تطبيق نفس الخطة التي اعتمدها في ديربي الدوري قال: "في تلك المباراة، واجه ريال مدريد بعض الإصابات، من الواضح أن مستوى لعبهم سيتحسن دائمًا، نحن لا نُفكر في تلك المباراة، لقد كانت في وقت سابق، نحاول إعداد أنفسنا للعب بالطريقة التي نريدها في هذه اللحظة".

ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" بالسعودية، وذلك في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023-2024.

