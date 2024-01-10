نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروس يكشف سبب عدم تواجد اللاعبين الاحتياطيين في معسكر جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف هوجو بروس مدرب بافانا بافانا عن سبب عدم مشاركة سيبونجيسيني مثيثوا وتابيلو زوكي وإكرام راينر وإلياس موكوانا في معسكرهم قبل كأس الأمم الأفريقية.

تم تأكيد الثلاثي كلاعبين احتياطيين من خارج التشكيلة المكونة من 23 لاعبًا والتي تم تقديمها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل البطولة القارية.

لكن لم يسافر أي منهم مع الفريق الموجود حاليًا في المعسكر في أكاديمية ستيلينبوش للرياضة، حيث أجروا أول جلسة تدريبية لهم بعد ظهر يوم الجمعة.

وقال بروس "أعتقد أن اللاعبين ليسوا سعداء، لأنه بعد أربعة أيام يجب أن أخبرهم عليك مغادرة المعسكر لكننا نذهب مع هؤلاء الـ 23 لاعبًا لكنهم يعلمون أنه يتعين عليهم أن يكونوا مستعدين لذلك إذا كان هناك إصابة ".

وأضاف:" إذا لم يحدث شيء في هذا المعسكر، فلن أحتاج إليهم، فقط إذا كانت هناك إصابة كبيرة ثم نستدعي شخصًا آخر مرة أخرى، لقد فعلت ذلك في الكاميرون، بدأنا بـ 28 لاعبًا وليس من السهل إخبار اللاعب أنك كذلك".

واختتم "لماذا، لماذا، لماذا، يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة ولم أرغب في تكرار ذلك مرة أخرى، لذلك مع هؤلاء الـ 23 الموجودين هنا، دعونا نأمل ألا يحدث شيء، ولكن إذا حدث شيء ما، فأنا أعلم أنه يمكنني الاعتماد على هؤلاء الرجال الثلاثة على أهبة الاستعداد ".