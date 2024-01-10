نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب غينيا بيساو: نسعى لصناعة التاريخ في كوت ديفوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل باسيرو كاندي، المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، في تحقيق نتائج إيجابية ضد خصومه في المجموعة بما في ذلك نيجيريا.

وسيبدأ الغينيون مشوارهم في البطولة بمباراة افتتاحية ضد المضيفة ساحل العاج.

وصل الفريق إلى أبيدجان يوم الأحد وبدأ التدريب قبل المباراة الافتتاحية المقررة يوم السبت.

واعترف كاندي بأن نيجيريا والآخرين في المجموعة جيدون للغاية، لكنه قال إنه لا يوجد شيء مستحيل.

وقال كاندي عقب جلسة تدريبات الفريق الغيني اليوم "نريد تجاوز الدور الأول أخيرًا، ورغم أن مجموعتنا لديها منافسون أقوياء وهم غينيا الاستوائية ونيجيريا وكوت ديفوار، إلا أن كل شيء ممكن في كرة القدم".