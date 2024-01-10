لياو يتقدم الهجوم.. تشكيل ميلان المتوقع أمام أتالانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيلة فريقه التي ستدخل مواجهة أتالانتا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا 2024.

موعد مباراة ميلان ضد أتالانتا

يلتقى الروسونيري مع ضيفه أتالانتا، مساء، غدًا، الأربعاء، على ملعب "سان سيرو" معقل ميلان، ضمن منافسات ربع نهائي الكأس الإيطالية، وتنطلق المباراة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام أتالانتا

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: خيمينيز، جابيا، هيرنانديز، كالابريا

خط الوسط: ريندرز، يونس موسي، لوفتوس تشيك

خط الهجوم: بوليسيتش، يوفيتش، لياو

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 30 نقطة، جمعها من 19 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 4 مواجهات.