نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب الظهير الطائر.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيلة فريقه التي ستواجه فولهام، ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2024.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

يلتقى الريدز مع ضيفه فولهام، مساء، غدًا، الأربعاء، الموافق 10 يناير 2024، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – جاريل كوانساه

خط الوسط: كورتيس جونز – ماك أليستر – هارفي إليوت

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – دييجو جوتا

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023-2024، برصيد 45 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاثة نقاط عن أستون فيلا الذي يحتل المرتبة الثانية في البريميرليج.

