سيميوني يدفع بالأوراق الرابحة.. تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، على تشكيلة فريقه التي ستدخل مواجهة القمة أمام غريمه ريال مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024.

موعد مباراة أتلتيكو ضد ريال مدريد في السوبر

يلتقى الفريقين الكبيرين، مساء، غدًا، الأربعاء، الموافق 10 يناير 2024، على ملعب "الأول بارك" بالسعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني.

توقيت مباراة ديربي مدريد في كأس السوبر الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام الفريق الملكي

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: أكسل فيتسل – هيرموسو – خيمينيز – كوكي

خط الوسط: ريكيلمي – لورينتي – رودريجو دي بول – لينو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ألفارو موراتا

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024 برصيد 38 نقطة.

