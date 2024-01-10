نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف فينيسيوس.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستجمع الفريقين بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يلتقى الفريق الملكي مع الروخي بلانكوس، مساء، غدًا، الأربعاء، الموافق 10 يناير 2024، على ملعب "الأول بارك" بالسعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني.

توقيت مباراة ديربي مدريد في كأس السوبر الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد المتوقع:

خط الدفاع: فران جارسيا – تشواميني – أنطونيو رودريجر – داني كارفخال

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فالفيردي

خط الهجوم: بيلينجهام – خوسيلو – رودريجو