نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسقط أمام ميدلزبره في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره ميدلزبره بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره

سدد كول بالمر سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء وهو خالي تمامًا من الرقابة ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب في الدقيقة الـ 31 من عمر الشوط الأول من المباراة.



وفي الدقيقة الـ 37 من عمر الشوط الأول، توغل أشعيا جونز داخل منطق الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى ليقابلها هاكني بتسديدة من على القائم الأول لتمر الكرة على يمين الحارس لداخل الشباك معلنًا عن هدف ميدلزبره الأول في شباك البلوز.

وعلى الجانب الأخر فقد أرسل كايسيدو تمريرة بينية رائعة للاعب بالمر داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة على يمين الحارس ولكن تصدى لها جلوفير ببراعة في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة.

وسدد كونور كالاجر كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 60 من عمر الشوط الثاني من المباراة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

حاول لاعبو البلوز معادلة النتيجة فيما تبقى من وقت في شوط المباراة الثاني لكن أضاعوا جميع الفرص التي أتيحت لهم للتسجيل لتنتهي بذلك أحداث المباراة.