نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد حال التعاقد مع كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، على أعتاب الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل 2024-2025.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال شهر يناير الحالي، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى صفوف بداية من الموسم القادم.

ووفقًا للتقارير الإسبانية والفرنسية، فأن مسؤولي ريال مدريد وصلوا إلى مراحل متقدمة مع فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال مبابي، من أجل انتقال نجلها إلى صفوف الفريق الملكي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع حال التعاقد مع مبابي

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز "آلابا" – ميليتاو – روديجير – كارفخال

خط الوسط: كامافينجا – كروس – بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس – مبابي – رودريجو "غولر – دياز"

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024 بالمشاركة مع جيرونا برصيد 48 نقطة لكل فريق.