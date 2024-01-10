نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد ميدلزبرة اليوم الثلاثاء 9-11-2024 في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة تشيلسي وميدلزبرة بخسارة البلوز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "ريفرسايد"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024.

أهداف مباراة تشيلسي ضد ميدلزبرة في كأس الرابطة الإنجليزية

سجل هايدن هانكي أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح ميدلزبرة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من أيزاياه جونز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها هانكي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين الحارس دوردي بيتروفيتش.

موعد مباراة الإياب بين فريقي تشيلسي وميدلزبرة في كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه تشيلسي نظيره ميدلزبرة يوم الثلاثاء 23-1-2024 على ملعب "ستامفورد بريدج" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.