نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. توقف مفاوضات رحيل نجم الزمالك لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب تراجع مستواه الفني في الموسم الحالي وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب.

ويعاني خط هجوم الفارس الأبيض بقوة في المباريات الأخيرة، والذي كان أحد أسباب تراجع الأداء والنتائج حتى الآن في مختلف البطولات.

تطورات رحيل ناصر منسي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك خلاف بين ناديي الزمالك والبنك الأهلي، بشأن انتقال ناصر منسي مقابل عودة أسامه فيصل للقلعة البيضاء، بالإضافة إلى مقابل مادي.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البنك الأهلي كان لديه مرونه في دفع 15 مليون جنيه وأسامه فيصل للحصول على خدمات منسي".

وأختتم:" الزمالك قام بالمغالاة في قيمة رحيل اللاعب بعد طلب الحصول على 20 مليون جنيه وهو ما أوقف الصفقة".