سفير مصر فى كوت ديفوار: لا يوجد تأمين خاص لـ محمد صلاح فى أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال السفير المصري فى كوت ديفوار شريف سيف إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لا يوجد له تأمين خاص خلال المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

لا يوجد تأمين خاص لـ محمد صلاح فى أمم إفريقيا

وقال شريف سيف سفير مصر فى كوت ديفوار خلال تصريحات مع ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" لا يوجد تأمين خاص لنجم منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فى كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف:" محمد صلاح نجم كبير جدا وهو يتواجد وسط نجوم آخرين فى المنتخبات الأخري، وهناك عدد كبير للغاية من المحترفين فى البطولة فى كل المنتخبات لذلك لا يوجد شئ خاص ولكن تنسيق فقط مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد سفير مصر فى كوت ديفوار أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لاعب كبير للغاية والجميع سعيد بقدومه.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد بقوة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر أن تنطلق يوم 13 يناير الجاري، ويواجه منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا يوم 14 الشهر الجاري.