بعثة منتخب مصر تصل كوت ديفوار استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ويبدأ مبارياته بمواجهة منتخب موزمبيق يوم ١٤ يناير ثم غانا 18 يناير وكاب فيردي يوم 22 يناير.

يترأس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، والكابتن حازم امام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

يخوض منتخب مصر مرانه الأول في كوت ديفوار مساء الغد على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة منتخب موزمبيق.

موعد مباراه منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق

تنقل مباراة منتخب مصر وموزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الإفريقية على قناة bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.