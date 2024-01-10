نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زد يطلب التعاقد مع نجم الزمالك في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك، دخل دائرة اهتمام مسؤولي زد تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وينهي عقد "إيشو" مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب للأبيض حتى الآن، ويرفض فكرة الجلوس مع مسؤولي النادي في الوقت الحالي.

تصريحات محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"شهدت الساعات الماضية، تواصل بين مسؤولي زد واللاعب الذي أبدى موافقته على الانضمام للفريق في الفترة الحالية، خاصة وأنه بعيد تمامًا عن المشاركة مع الأبيض في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى غيابه عن التدريبات الجماعية.

وأضاف: الزمالك لن يرفض رحيل اللاعب خاصة وأنه عقده يتبقى فيه 6 أشهر، ومن الأفضل رحيله حاليا حتى يستفاد النادي ماليا، إذ من المنتظر أن تحسم الصفقة بمقابل مادي يصل إلى 6 ملايين جنيه.