نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على كواليس زيارة مانويل جوزيه للقاهرة من أجل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد فكري الطبيب النفسي السابق للنادي الأهلي، أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع مانويل جوزيه، وأيضًا له علاقة طيبة مع خالد العلايلي والكابتن أحمد ناجي، مشيرا إلى أن زيارته كانت قصيرة للقاهرة ولم تستمر سوى 3 أيام.

سبب زيارة مانويل جوزيه للقاهرة

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مانويل جوزيه كان في القاهرة لتصوير إعلان لأحد رعاة النادي الأهلي، ودائما عندما يكون في مصر يتحدث عن الذكريات".

وواصل: "جوزيه يؤكد دائما أن لديه ذكريات رائعة في مصر وعاش أحلى أيام في القاهرة وسط جماهير النادي الأهلي، وهو دائما مندهش من الجماهير التي تتذكره دائمًا، حتى جمهور الزمالك يحب التصوير معه، وهو انسان بسيط ومتواضع ويتعامل جيدا مع الناس".

وأكمل: "جوزيه كان يظهر عصبيا في المباريات، لكنه خارج الملعب انسان متواضع وطيب، وكان في القاهرة بمفرده فقط، ولم يعد متابعًا لمباريات الأهلي حاليا ووصل لمرحلة تشبع بعد سنوات من العمل في التدريب، ولم يتم الحديث مطلقا عن مارسيل كولر".

وأشار إلى أن الطبيب النفسي دائما يتعامل مع اللاعبين وفقا لأي أمور يمرون بها في مواقف معينة، وبالتأكيد الطبيب الحالي سيتعامل جيدا مع اللاعبين".

وأضاف: "كان لدي دور كبير في عملي مع محمد بركات بعد حادثة بورسعيد، خصوصا بعدما اعلن اعتزاله بسبب الاحداث، وجلست معه 3 مرات لاخراجه من الحالة النفسية التي كان يمر بها".

وأتم: "اتمنى ان يلعب منتخب مصر دون ضغوط، خصوصا في حال الوصول للنهائي، وبعض اللاعبين يفكرون في أمور كثيرة وهنا يأتي دور الطبيب النفسي بابعادهم عن الشحن الكبير، وعدم قراءة ما يحدث في السوشيال ميديا مطلقا، والنادي الأهلي لديه أطباء نفسيين في الفريق الأول وقطاع الناشئين".