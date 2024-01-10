كيف اختار الأهلي صفقة وسام أبو علي؟.. كواليس مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي كانت حريصة على دراسة كل الأمور عن وسام أبوعلي قبل القدوم على التفاوض معه لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري، مشيرا إلى أن إدارة القلعة الحمراء تسعى لانتقاء أبرز اللاعبين.

كيف اختار الأهلي صفقة وسام أبو علي؟

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "صفقة وسام أبوعلي تم اختيارها بعناية فائقة من جانب النادي الأهلي، وتمت مشاهدة مباريات له منذ سنوات، ومدى تطوره فنيا سواء في التصويبات والتحركات واللعب بالرأس".

وأضاف: "الأهلي كان حريصا على مذاكرة صفقة وسام أبو علي جيدا، وكان رقم 1 ضمن المرشحين للتوقيع مع الفريق الأحمر خلال شهر يناير الجاري".

وأشار إلى أن الأهلي كان يتفاوض بسرية تامة، والصحف السويدية هي من كشفت عن المفاوضات، خصوصا في ظل حالة التكتم الكبيرة.

وتابع: "وسام أبوعلي استخرج جواز السفر من بداية شهر ديسمبر، لأن الأهلي استطاع حسم الأمور مبكرا، واللاعب سوف يقيد محليًا، وكل أندية مصر من حقها التعاقد مع أي عدد من اللاعبين الفلسطينين".

وأكمل: "أنصح الأندية المصرية بالتوجه نحو التعاقد مع لاعبين من فلسطين، لأنهم سيكونوا أرخص من اللاعبين في الأندية المصرية، التي أصبحت تطالب بارقام فلكية نظير الاستغناء عن لاعبيها مثل سيراميكا كليوباترا الذي يريد 50 مليون لبيع شكري، وانبي يريد 3 مليون دولار لبيع اوفا".

وأشار إلى أن الأهلي يفكر في ضم مدافع جديد من فلسطين وهو ياسر حمد، وهناك مهاجم آخر مرشح للتوقيع للفريق الأحمر يلعب في بلجيكا اسمه عدي الدباغ.