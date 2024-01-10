نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاستمرار المنافسة على البطولات.. نجم الزمالك السابق يتحدث عن أبرز احتياجات الأبيض في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب أحمد صالح نجم نادي الزمالك الأسبق، والمدرب العام لفريق طلائع الجيش، بضرورة دعم معتمد جمال، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

نجم الزمالك السابق يتحدث عن أبرز احتياجات الأبيض

وقال أحمد صالح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، لا بد من دعم ومساندة معتمد جمال لعبور تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق ومواصلة الموسم بنجاح.

وأضاف صالح، الزمالك في حاجة للتعاقد مع 10 لاعبين مميزين بمواصفات دولية، من أجل العودة لوضعه الطبيعي كمنافس دائم لحصد البطولات.

وشدد، أبرز المراكز التي يحتاج الزمالك لدعمها يناير الجاري، مركزي المدافع وصانع الألعاب.

وعن فوز فريقه مساء الثلاثاء على منافسه زد في كأس الرابطة، أكد لاعب الزمالك السابق أن هدف فريقه هو الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث في أي مباراة، مؤكدًا أن حصد لقب كأس الرابطة حق مشروع لجميع الفرق.