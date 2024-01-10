نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو مسلم: الأهلي كان يحتاج لصفقة "وسام أبو علي".. ويجب رحيل هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن الفلسطيني وسام أبو علي لاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة.

وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "وسام أبو علي يلعب داخل الصندوق ولاعب هداف وهو الأمر الذي يحتاجه النادي الأهلي في الوقت الحالي، وشاهدت له أهداف وأعجبني أدائه للغاية وأتمني أن يقدم أداء مميز مع المارد الأحمر".

وأضاف: "من وجهة نظري يجب رحيل الفرنسي أنتوني موديست عن النادي الأهلي فهو لا يناسب الفريق الأحمر فهو لاعب كبير في السن وإمكانياته ضعيفة للغاية".

موعد مباراه الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها أحد أيام 14 أو 15 فبراير القادم.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.