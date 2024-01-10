سفير مصر فى كوت ديفوار: هناك استعدادات وتأمين خاص للفراعنة فى أبيدجان

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أحمد جودة - القاهرة - قال السفير المصري فى كوت ديفوار شريف سيف أن هناك استعدادات خاصة وتوفير لكافة الأمور من أجل المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها منتصف الشهر الجاري.

استعدادات وتأمين خاص لمنتخب مصر فى أبيدجان

وقال السفير المصري فى كوت ديفوار شريف سيف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" هناك استعدادات خاصة واهتمام مختلف بمنتخب مصر من أجل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف:" سنوفر كل شئ لصالح منتخب مصر من أجل أن يحقق البطولة، والمنتخب فى أبيدجان وهناك تأمين للبعثة لأن منتخب مصر فى العاصمة الإيفوارية وهي بالطبع بها زحام ولكن هناك خطط لذلك.

وأكد السفير شريف سيف أن منتخب مصر يملك إمكانيات كبيرة من أجل تحقيق اللقب وهناك تنسيق كامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل توفير كل سبل الراحة للمنتخب.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد بقوة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر أن تنطلق يوم 13 يناير الجاري، ويواجه منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا يوم 14 الشهر الجاري.