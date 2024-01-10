نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة بعد الخسارة أمام ميدلزبرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة البلوز، معرفة موعد مباراة تشيلسي القادمة بعد الخسارة أمام ميدلزبرة بنتيجة 1-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "ريفرسايد" في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي القادمة بعد الخسارة أمام ميدلزبرة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره فولهام يوم السبت المقبل 13-1-2024 على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك في إطار الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي وفولهام يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة تشيلسي ضد فولهام مساء السبت المقبل، عبر قنواتها.