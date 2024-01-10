نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر فى كوت ديفوار: 3000 مشجع مصري فى أبيدجان ويكشف حالة الملعب الذي يستضيف مباريات المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير المصري فى كوت ديفوار شريف سيف أن هناك 3000 مصري وأكثر من الجالية المصرية والاكثر فى العاصمة أبيدجان الذي تستضيف منتخب مصر الذي يشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها منتصف الشهر الجاري وتنطلق 13 يناير.

عدد جماهير منتخب مصر في كوت ديفوار

وقال شريف سيف سفير مصر فى كوت ديفوار فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" هناك نحو 3000 من الجالية المصرية فى كوت ديفوار أو أكثر والأغلبية تتواجد داخل أبيدجان العاصمة الإيفوارية، وبالطبع يساندوا منتخب مصر فى البطولة وسنوفر التذاكر بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف:" حالة الملعب الذي يستضيف مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية فيلكس أوفوي بوانيي جيدة وتغير كثيرا عن السابق وهناك استعدادات خاصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع:" ملعب التدريب يبعد عن فندق إقامة المنتخب 25 دقيقة ولدينا خطة من أجل التغلب على الزحام فى أبيدجان.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد بقوة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر أن تنطلق يوم 13 يناير الجاري، ويواجه منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا يوم 14 الشهر الجاري.