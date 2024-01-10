نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يعلن إلغاء البطاقة الحمراء لكالفرت لوين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم البطاقة الحمراء التي حصل عليها دومينيك كالفرت لوين خلال مباراة إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

إلغاء البطاقة الحمراء لكالفرت لوين

وكان المهاجم يواجه عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده بعد التحام مع مدافع بالاس ناثانيال كلاين خلال التعادل السلبي على ملعب سيلهرست بارك يوم الخميس الماضي.

ولم يتخذ الحكم كريس كافانا أي إجراء في البداية بعد أن بدا الاتصال مع كلاين ضئيلًا، لكنه طرد لاحقًا اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

أعلن إيفرتون عن نيته الاستئناف ضد القرار في اليوم التالي وقد أثبت هذا التحدي نجاحه.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الإنجليزي: "سيكون دومينيك كالفيرت لوين متاحًا لمباريات إيفرتون الثلاث المقبلة بعد ادعاء ناجح بالطرد التعسفي ".

وأضاف "تم طرد المهاجم بسبب خطأ خطير في مباراة كأس الإمارات لكرة القدم ضد كريستال بالاس يوم الخميس 4 يناير 2024."