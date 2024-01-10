أحمد دويدار: الإرادة ستقود منتخب مصر للتتويج بكأس إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن منتخب مصر يستطيع التتويج ببطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

الإرادة ستقود منتخب مصر للتتويج بكأس إفريقيا

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر اسم كبير، لم يكن أحد يتوقع في 2017 التأهل للنهائي، ولكن بالإرادة فعلنا ذلك".

وأضاف: "سبق وأن وصلنا نهائيين ولم نحقق اللقب، ولكن أعتقد أن الحوافز لدى اللاعبين هذه المرة ستكون كبيرة للغاية من أجل الحصول على البطولة".

وتابع: "اعتادنا أن المباريات الودية قبل بطولة كأس إفريقيا، لا تكون على المستوى، ولكن الأداء يتطور تدريجيًا خلال البطولة".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر قادر على الوصول للنهائي في بطولة كأس إفريقيا هذه المرة، والتتويج باللقب".