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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي يتفوق على حمدي فتحي، نجم الوكرة القطري.

أحمد دويدار: إمام عاشور أفضل من حمدي فتحي

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حمدي فتحي يسير بشكل جيد مع المنتخب، ولكن جودة إمام عاشور كبيرة".

وأضاف: "إمام عاشور أفضل من حمدي فتحي في خط الوسط، ومحمد النني اسم كبير ويلعب مع أرسنال، وهذا يمنحه جودة مختلفة، وخبرات أكبر".

وتابع: "خط وسط منتخب مصر به تفاوت، وهناك اختلافات بين مستويات اللاعبين، وأعتقد أن التشكيل المناسب له يجب أن يتكون من مروان عطية وأمامه أحمد سيد زيزو وإمام عاشور".

وأكمل: "كل مباراة لها لاعبين معينين يناسبونها، ولكن مروان عطية يجب أن يكون لاعب خط الوسط الدفاعي الأساسي في جميع المباريات".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "مروان عطية عندما يكون في حالته هو الأفضل في مركز خط الوسط المدافع، ويجب أن يكون أساسيًا في تشكيل المنتخب ولا يتغير في جميع المباريات".