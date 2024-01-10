نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب جامبيا: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ماذا قال توم سينتفيت عن حظوظ جامبيا في أمم إفريقيا؟

وقال توم سانتيفت في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طموحنا واضح مع جامبيا وهو أننا نريد أن نبقى لأطول فترة ممكنة".

وأضاف المدرب البلجيكي: "نحن نعرف أن البطولة هذه المرة أكثر صعوبة من البطولة الماضية، ولكننا سنحاول، وسيكون شئ عظيم أن نصل إلى الدور الثاني من مجموعة تضم الكاميرون والسنغال وغينيا".

وتابع: "سيكون الأمر صعبًا ولكننا سنحاول وسنجتهد، وإن شاء الله سنصل إلى الدور الثاني وربما أبعد من ذلك".

وأكمل: "بدأنا معسكرنا التدريبي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير في المملكة العربية السعودية، ونفذنا بعض التدريبات واعتبارًا من اليوم الخميس، سيكتمل الفريق، وسيصبح لدينا 27 لاعبًا موجودون في المعسكر".

وواصل: "واجهنا بعض الصعوبات في التحضير لمرحلة الإعداد، ولن نخوض مباريات ودية لأن الوقت ضيق لإعداد الفريق، ويوم الإثنين علينا أن نتوجه إلى جامبيا لمقابلة رئيس الدولة وتوديع الجماهير".

وأتم توم سانتيفت تصريحاته قائلًا: "سنتوجه يوم الأربعاء 10 يناير إلى مدينة ياماسوكرو، للاستعداد للمباراة.. نحن في مجموعة صعبة للغاية تضم منتخبات الكاميرون والسنغال وغينيا، ونحن الفريق الأصغر والأقل فرصًا في الترشح من المجموعة".