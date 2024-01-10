نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب جامبيا يكشف الستار عن المنتخبات المرشحة للتأهل من مجموعته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف توم سانتيفت، المدير الفني لمنتخب جامبيا عن الفرق المرشحة للتأهل من مجموعته في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

من يتأهل من مجموعة جامبيا؟

وقال توم سانتيفت في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن في مجموعة صعبة للغاية تضم منتخبات الكاميرون والسنغال وغينيا".

وأضاف: "السنغال هي المرشح الأول للتأهل من المجموعة، ومعها الكاميرون القوية للغاية وغينيا أيضًا، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا".

وتابع: "فريقنا تغير قليلًا عن كأس إفريقيا السابقة، وسيكون الأمر أكثر صعوبة علينا في مواجهة منافسين أكثر قوة بالتأكيد".

وأتم توم سانتيفت تصريحاته قائلًا: "في هذه اللحظة على أن أقول أنني راضي عن التواجد في تلك المجموعة وهذه الأجواء، ونتمنى أن نحقق المفاجأة مرة أخرى".