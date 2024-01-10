مدرب جامبيا يرفع شعار التحدي قبل كأس أمم إفريقيا: لا نخشى أحد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد توم سانتيفت، المدير الفني لمنتخب جامبيا أن فرص فريقه في التأهل من مجموعته بكأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار ليست بالكبيرة.

ماذا قال مدرب جامبيا قبل أمم إفريقيا؟

وقال توم سانتيفت في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فرصنا محدودة؛ ولكن إذا كنت ستخوض بطولة وتلعب مباريات فإن ففرص التأهل موجودة، وعلينا أن نستمر لأطول فترة ممكنة".

وأضاف المدرب البلجيكي: "هدفنا الأول هو التأهل للدور الثاني من مرحلة المجموعات، إلا أن السنغال هي حامل اللقب والكاميرون خاضت الدور قبل النهائي في البطولة الماضية أيضًا، وكلا الفريقين لعبا في كأس العالم الماضية".

وتابع: "غينيا كوناكري لديها هداف الدوري الألماني، وسيكون الأمر صعبًا؛ ولكن الفرصة متاحة في كل مباراة للفوز بها".

وأكمل: "في البطولة السابقة فزنا على تونس والمغرب ومالي وتعادلنا مع الجزائر.. إذًا، فنحن لا نخشى أحدًا، ولكن الأمور ستكون صعبة".

وأتم توم سانتيفت تصريحاته قائلًا: "كل شئ لا بد أن يسير كما ينبغي وعلينا أن نركز، حتى نصل إلى أبعد مدى".