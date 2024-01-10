الرياضة

مدرب يفجر مفاجأة ويصرح: منتخب مصر لن يتوج بكأس أمم إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب يفجر مفاجأة ويصرح: منتخب مصر لن يتوج بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد توم سنتيفت، المدير الفني لمنتخب جامبيا بالإمكانيات التي يمتلكها المنتخب المصري، قبل بداية بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

مدرب جامبيا: مصر لن تتوج بالكان

وقال توم سنتيفت في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أن مصر لديها فريق قوي جدًا، وهي مرشحة للفوز باللقب مثلها مثل الجزائر والمغرب وحتى منتخب تونس".

وأضاف المدرب البلجيكي: "لا أعتقد أن فريقًا من شمال إفريقيا سيفوز بلقب كأس إفريقيا التي تُقام في غرب إفريقيا، لأن الرطوبة عالية والحرارة عالية؛ والتوقيت مختلف وكذلك درجة الحرارة، والملعب مختلف والظروف مختلفة".

وتابع: "أعتقد أن فريقًا من غرب إفريقيا هو الذي سيفوز بهذا اللقب، وأرى السنغال قوية دائمًا؛ وكذلك مالي التي يمكنها أن تكون فريقًا قويًا".

وأتم توم سنتيفت تصريحاته قائلًا: "في رأيي أن النهائي سيكون بين كوت ديفوار ونيجيريا، وبالنسبة لي نيجيريا قوية للغاية، ولكن أيضًا كوت ديفوار قوية وتلعب على أرضها".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا