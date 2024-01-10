نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدافع الزمالك يقترب من الرحيل في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير محمود علاء مدافع فريق الزمالك والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

تصريحات محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الزمالك لم يتحدث مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى الآن"، مشيرا إلى أن النية داخل الزمالك تتجه إلى رحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري والاستفادة ماليا أو دخوله في صفقة تبادلية.

وأضاف:"الزمالك يرغب في إجراء غربلة في خط الدفاع خلال الفترة الحالية، حيث من المنتظر أن يضم النادي مدافع جديد خلال الميركاتو الجاري في حال رفع إيقاف القيد".

وأشار إلى أن الزمالك سيعتمد على الونش العائد من الإصابة بجانب حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي بجانب المدافع الجديد المنتظر التعاقد معه، إلى جانب تصعيد أفضل لاعبي قطاع الناشئين، في ظل اقتراب الثنائي محمد عبد الغني ومحمود علاء من الرحيل.