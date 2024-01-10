الزمالك يحدد سعر شراء نجم بيراميدز.. والأخير يرد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الحديث عن احتراف أحمد فتوح في حال وصول عرض جيد لنادي الزمالك أمر غريب، لكن البعض ربط ذلك بعد اعلان محمد شكري لاعب سيراميكا أن هناك مفاوضات من جانب الزمالك لضمه.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "يجب على الزمالك التمسك بوجود احمد فتوح لإنه ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق، ومن الصعب رحيله قريبا".

وأضاف: "الزمالك كان يرغب في ضم محمود صابر لاعب وسط بيراميدز، وهو من العناصر الجيدة، ولا أعرف سر رغبة الزمالك في التخلي عن محمد صبحي رغم إنه حارس دولي وينال ثقة فيتوريا الذي تعرض للهجوم بسبب اصراره على ضمه لأنه مؤمن بقدراته، لإنه سيكون الحارس الأساسي مستقبلا لمنتخب مصر".

وزاد: "محمد صبحي حارس جيد وهو حارس مرمى منتخب مصر القادم بعد الشناوي، ويجب التمسك به من جانب مسئولي الزمالك وهو ما حدث بشكل كبير وسوف يبقى في النادي الأبيض ولن يرحل".

وأكمل: "بيراميدز يرغب في فسخ عقد باتشيكو، ومن الصعب رحيله إلا بالحصول على الشرط الجزائي المتمثل في باقي عقده لنهاية الموسم، وهو يحصل على 120 الف دولار شهريا".

الزمالك يحدد سعر شراء نجم بيراميدز

وأوضح أن الزمالك يسعى لضم محمود صابر مقابل 20 مليون جنيه، لكن إدارة بيراميدز طالبت بدفع المبالغ المتبقية من قيمة صفقة دونجا وعمر جابر.

وأشار إلى أن محمود صابر يشبه كثيرا امام عاشور في خط الوسط، والزمالك يسعى لتدعيم صفوفه باللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري.