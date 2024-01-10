جمال عبد الحميد: منتخب مصر قادر على حصد كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر قادر على حصد لقب أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

منتخب مصر قادر على التتويج بالكان

وقال نجم الزمالك السابق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "منتخب مصر قادر على حصد لقب كأس أمم إفريقيا، دائما نجيد اللعب في البطولات المجمعة ونقدم مستويات قوية للغاية".

وأضاف: "ياسر إبراهيم حقه عاد باستدعائه، لأنني أرى أنه أفضل مدافع بجانب الونش وعبد المنعم".

وتابع: "الاستفادة الوحيدة من ودية تنزانيا هي الفوز لكننا لم نستفد ككرة لأننا لعبنا أمام فريق ضعيف".

وأتم: "طارق حامد اعتزل عندما لم يرى له مكان في المنتخب واحترم تاريخه دون الاساءة لأي شخص".