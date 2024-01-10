نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سماكة: هذا سر تفضيلي الانضمام للأهلي عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو سماكة نجم الأهلي السابق سبب تفضيله الانتقال إلى صفوف الأحمر بدلا من الزمالك عندما كان لاعبًا بالدوري المصري.

وقال سماكة فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أى لاعب في مصر يتمنى التواجد في الأهلي والزمالك، وعدلي القيعي كلمني ومحمود الخطيب بعلم نادي الترسانة وموافقته".

وأضاف: "أنا أهلاوي وحبيت إني أرجع بيتي تاني عشان كدة فضلت الأهلي على الزمالك".

موعد مباراه الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها أحد أيام 14 أو 15 فبراير القادم.