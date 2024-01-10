مدرب جامبيا: على المدربين الأوروبيين احترام الكرة الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد توم سانتيفت، المدير الفني لمنتخب جامبيا أنه على مدربي الأندية الأوروبية التي تمتلك لاعبين مشاركة في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار، احترام الكرة الإفريقية.

تصريحات مدرب جامبيا

وقال توم سانتيفت في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أنه يوجد مدربون أوروبيون يشتكون من توقيت إقامة كأس أمم إفريقيا".

وأضاف المدرب البلجيكي: "أعتقد أن علينا أن نحترم كرة القدم الإفريقية، وهذا هو الوقت الأنسب الذي تقام فيه بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار".

وتابع: "أعتقد أن بطولة كأس إفريقيا ستكون رائعة، فالاستادات جميلة والبنبة التحتية عظيمة والجماهير عظيمة وكل شئ يبدوا جميلًا".

وأكمل: "كنت موجودًا أثناء إجراء القرعة هناك وكنت مندهشًا.. علينا أن نحترم كرة القدم الإفريقية.. توجد دوريات أوروبية مثل السويد والنرويج وآيسلندا والدنمارك يلعبون مبارياتهم في الصيف".

وواصل: "لا توجد مشكلة في ذلك، ولكن هناك دوريات ترى التوقيت مشكلة، ولا يمكن إرضاء الجميع، وعلينا أن نراعي كرة القدم الإفريقية، وإذا كان من المناسب لها أنت تلعب كأس إفريقيا في يناير؛ فليكن".

وأتم توم سانتيفت تصريحاته قائلًا: "إذا كانت ظروف المناخ تحتم اللعب في وقت آخر في يونيو أو يوليو فليكن، وأعتقد أنه لا ينبغي مناقشة ذلك، ولأنه لا بد من احترام كرة القدم الإفريقية وأن نلعب في الوقت الذي يناسبنا".