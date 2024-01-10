نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أشرف حكيمي ومحمد صلاح.. أغلى 10 لاعبين بالترتيب في أمم أفريقيا2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كأس الأمم الإفريقية.. تعرف على أغلى لاعبي البطولة قبل انطلاق الكان

أبرزهم أشرف حكيمي ومحمد صلاح.. أغلى 10 لاعبين بالترتيب في أمم إفريقيا 2024.

كأس الأمم الإفريقية، كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية 2024، يشارك عدد كبير من نجوم الكورة العالمية والعربية والإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والتي ستنطلق يوم 13 يناير الجاري.

كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024، وقبل أيام من انطلاق البطولة أعلن الموقع العالمي ترانسفر ماركت ترتيب أغلى 10 لاعبين عرب مشاركين في بطولة الكان المقبلة وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:-

عامر حسين يكشف موقف عودة الدوري حال خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية "حصريًا" تعرف على جميع القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 والتردد الخاص بها "حدث حالًا".. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 مجانا HD

أبرزهم أشرف حكيمي ومحمد صلاح.. أغلى 10 لاعبين بالترتيب في أمم إفريقيا 2024

أبرزهم أشرف حكيمي ومحمد صلاح.. أغلى 10 لاعبين بالترتيب في أمم إفريقيا 2024.

كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024، وبحسب موقع ترانسفر ماركت فهولاء اللاعبين هم

محمد صلاح نجم المنتخب المصري بقيمة تبلغ 65 مليون يورو. أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي بقيمة تبلغ 65 مليون يورو. نايف أكرد لاعب المنتخب المغربي بقيمة وصلت إلى 38 مليون يورو. إسماعيل بن ناصر لاعب المنتخب الجزائري بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو. نصير مزراوي لاعب المنتخب المغربي بقيمة سوقية بلغت 30 مليون يورو. سفيان أمرابط لاعب المنتخب المغربي بقيمة تبلغ 28 مليون يورو. ريان آيت نوري لاعب المنتخب الجزائري بقيمة تبلغ 28 مليون يورو. أمين عدلي لاعب المنتخب المغربي بقيمة بلغت 25 مليون يورو. بلال الخنوس لاعب المنتخب المغربي بقيمة تصل إلى 22 مليون يورو. يوسف النصيري لاعب المنتخب المغربي بقيمة بلغت 18 مليون يورو.

كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024، ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير 2024، وستكون مباراة الافتتاح بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب غينيا بيساو وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا.. موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

أقرأ أيضًا.. عاجل.. شاهد قميص منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023 (فيديو)

أقرأ أيضًا.. القناة الناقلة لمباراة مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الإفريقية، ويعد المنتخب المصري هو الأكثر تتويجًا بلقب الكان الأفريقي برصيد 7 ألقاب، ويأتي خلفة المنتخب الكاميروني برصيد 5 ألقاب.