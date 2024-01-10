نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة لاتسيو ضد روما في ربع نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي الكرة الايطالية مباراة، لاتسيو وروما والتي تأتي ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس إيطاليا موسم 2023-2024.

لاتسيو يدخل المباراة وهو متواجد في المركز المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، حقق الانتصار في 9 مباريات بينما تعادل 3 مباريات وخسر في 7 مواجهات.

أما روما فيخوض المباراة وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، حقق الفوز في 8 مباريات بينما تعادل 5 مواجهات وخسر 3 مواجهات.

أما في كأس إيطاليا، تواجه الفريقين 20 مباراة،فاز روما في 11 مواجهة، فيما تفوق لاتسيو في 7 مواجهات وتعادلا مرتين وسجل الذئاب 30 هدفًا فيما استقبلت شباكهم 25 هدفًا، وجاءت أكبر نتيجة في كأس إيطاليا بمواجهتهما 4-1 لصالح لاتسيو في ربع النهائي عام 1998

عدد ألقاب روما في كأس ايطاليا

ذئاب العاصمة حققوا اللقب في 9 مناسبات، واكتفى بالوصافة 8 مرات.

عدد ألقاب لاتسيو في كأس إيطاليا

أما طرف المباراة الاخر لاتسيو، فحقق اللقب 7 مرات، وتواجد في الوصافة مرتين.

موعد مباراة روما لاتسيو وروما في كأس إيطاليا

ويلتقي الفريقين في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب تورينو الأولمبي.

وأسندت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الرسمي لمسابقة كأس إيطاليا، مهمة التعليق على المباراة فريقي روما ولاتسيو للمـعلق محمد الشامسي.