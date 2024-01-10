نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، المباراة المرتقبة لبطولة السوبر الاسباني، والتي تجمع قطبي العاصمة مدريد، أتليتكو وريال مدريد، ضمن منافسات دور نصف نهائي.

ويعود الفريقين للملكة بعد لقاء جمع الفريقين عام 2020 على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وانتهى بفوز "لوس بلانكوس" بركلات الترجيح 4-1 بعد نتيجة التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

كارلو انشيلوتي يسعى لرد الاعتبار بعد الهزيمة من جانب الأتليتكو بثلاثية مقابل هدف، بملعب واندا ميتروبوليتانو في الدوري الإسباني.

وعقب هذه المواجهة، سيتواجه الفريقين مرة في كأس الملك الاسباني الاسبوع المقبل وتحديدا في دور 16 من عمر البطولة.

وينتظر الفائز من هذه المباراة، الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا التي ستقام يوم الخميس، من اجل خوض النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في السوبر الإسباني

وتنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة SSC السعودية الناقل الحصري للسوبر الاسباني

وتعد مجموعة القنوات السعودية SSC، هي الناقل الحصري والوحيد للمسابقة والذي يأتي ترددها كالاتي:



تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

* التردد: 12380.

* الاستقطاب: أفقي.

* الترميز: 27500.

* التصحيح: 3/4.