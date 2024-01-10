نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو وروما في كأس إيطاليا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما مع نظيره فريق لاتسيو اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير الحالي بستاد الاولمبيكو في لقاء حاسم وقوي بينهم ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة لاتسيو وروما

وتنطلق صافرة بداية مباراة لاتسيو وروما المرتقبة مساء الأربعاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

كيف تأهل روما ولاتسيو

وتأهل روما لربع النهائي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على نظيره كريمونيسي سجلهم ديبالا ولوكاكو وانتصر لاتسيو أمام جنوى بهدف نظيف.

ترتيب روما في الدوري

ويحتل الذئاب المركز الثامن بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 29 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و5 تعادلات وخسر 6 اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وروما

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القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.