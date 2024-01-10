نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وأتالانتا في كأس إيطاليا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان مع نظيره فريق أتالانتا اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير الحالي بستاد سان سيرو في لقاء حاسم وقوي بينهم ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان وأتالانتا

وتنطلق صافرة بداية مباراة ميلان وأتالانتا المنتظرة بينهم مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

كيف تأهل ميلان وأتالانتا

وتأهل ميلان لربع النهائي بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على نظيره كالياري سجلهم لياو وتراوري وانتصر أتالانتا أمام ساسولو بثلاثية نظيفة.

ترتيب ميلان في الدوري

ويحتل الروسونيري المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 39 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و3 تعادلات وخسر 4 اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا

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القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.