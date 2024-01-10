نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو مسلم: السوشيال ميديا سبب تراجع الجماهير عن تشجيع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن الجماهير المصرية سر تتويج المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 و2010.

وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "السوشيال ميديا سبب ابتعاد الجماهير المصرية عن المنتخب الوطني، وهناك صفحات تتسبب في الشحن بين الجماهير وبعضها وتثير الفتنة".

ويسعي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتتويج باللقب.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة منتخب مصر وموزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الإفريقية على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.