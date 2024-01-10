نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في جميع البطولات، ويعد أبرزهم مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية؛ وبطولة كأس السوبر الإسباني، وغيرهم.

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني اليوم

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC1 HD، وSSC 5.

جدول مباريات كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الأربعاء

ليفربول ضد فولهام، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1HD.

جدول مباريات كأس الرابطة المصرية

الجونة ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة أون تايم سبورت.

بيراميدز ضد فاركو، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة؛ عرر قناة أون تايم سبورتس.

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة On Time Sports

جدول مباريات كأس ملك إيطاليا اليوم

لاتسيو ضد روما، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ad sports premium 1.

إيه سي ميلان ضد أتالانتا، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة ad sports premium 1

جدول المباريات الودية اليوم

السعودية ضد هونج كونج، في تمام الساعة 5:30 PM بتوقييت القاهرة، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تونس ضد الرأس الأخضر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات الدوري التركي اليوم

هاتاي سبور ضد غازي عنتاب، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، و5:00 PM بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports.

فاتح كاراجومروك ضد كايسري سبور، في الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports.

فنربخشة ضد كونياسبور، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة beIN Sports.

أضنة دمير سبور ضد إسطنبول سبور، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports.