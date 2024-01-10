نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وروما في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما مع نظيره فريق لاتسيو اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير الحالي بستاد الاولمبيكو في لقاء حاسم وقوي بينهم ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة لاتسيو وروما

وتنطلق صافرة بداية مباراة لاتسيو وروما المرتقبة مساء الأربعاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي بتعليق المعلق الشهير محمد الشامسي.

كيف تأهل روما ولاتسيو

وتأهل روما لربع النهائي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على نظيره كريمونيسي سجلهم ديبالا ولوكاكو وانتصر لاتسيو أمام جنوى بهدف نظيف.

ترتيب روما في الدوري

ويحتل الذئاب المركز الثامن بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 29 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و5 تعادلات وخسر 6 اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وروما

تردد قناة ad sports premium 1

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.