نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا: اكتشافي لجواو فيليكس وسانشيز وروبن دياز هو لقبي السابع مع بنفيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تجربته مع فريق بنفيكا البرتغالي، الذي حقق معه العديد من الانجازات في المواسم الماضية.

فيتوريا يتحدث عن تجربة بنفيكا

وأكد روي فيتوريا في حديث مع موقع Onze Mondial الفرنسي:" لدي ذكريات كثيرة داخل جدران بنفيكا، كنت أشعر بالسعادة دائما خلال عملي هناك".

وتابع:" حققت مع الفريق 6 ألقاب من بينها لقبين للدوري البرتغالي، في ظل ظروف صعبة كدا للفريق".

واشار:" أرى أن رغم كل الإنجازات التي حققتها مع بنفيكا، إلا أن يبقى اكتشافي للثلاث روبن دياز وريناتو سانشيز وجواو فيليكس هو اللقب السابع لي مع بنفيكا".

وأختتم:" أسلوب الاعتماد على لاعبين شباب كان أمرا مهملا للغاية في هذا الوقت داخل بنفيكا وأوروبا بشكل عام، وأرى أنه منجم ذهب لا بد من الاستفادة منه".