نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، لمشاهدة ديربي جديد بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره فريق أتليتكو مدريد، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة السوبر الإسباني.

وتأهل فريق ريال مدريد إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره أراندينا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما تمكن فريق أتلتيكو مدريد من الفوز على نظيره لوجو في دور الـ32 بنتيجة 3-1.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد عبر قناة SSC1 HD.