نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يعيش كأنه ملك".. فيتوريا يكشف أسباب عدم انتقال نجوم مصر إلى أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أسباب قلة عدد المحترفين المصريين داخل أوروبا في الفترة الأخيرة رغم وجود نجوم مميزين في كل الأندية.

- فيتوريا يكشف سبب عدم احتراف لاعبي منتخب مصر

وآكد فيتوريا موقع Onze Mondial الفرنسي:" تعجبت من قلة عدد المحترفين المصريين داخل أوروبا رغم وجود جودة كبيرة من بعض اللاعبين تمكنهم بسهوله من الاحتراف".

وتابع:" مصر دولة كبيرة جدا تمتلك 120 مليون نسمة، جميعهم يتنفس كرة القدم وأنا مثلهم في ذلك، ورغم التطوير الذي يحدث لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به".

وأشار:" تولي قيادة منتخب تختلف عن الأندية من حيث ضيق الوقت أثناء قيادتك لفريق تكون مثل الاله بسبب ضغط المباريات، ولكن أحب تحدي المنتخبات الذي يبقى شهور إعداد لتطبيق سياستك وأسلوب لعبك قبل البطولة".

وأختتم:" المعيشة داخل مصر بالنسبة لنجوم كرة القدم هي التي تختلف عن لاعبين في بعض الدول الإفريقية، نجوم كرة القدم في مصر يعيشون كأنهم ملوك، لذلك لا يفضلون الانتقال إلى أندية وسط جدول بدوريات أوروبا، على عكس لاعبي معظم البلاد الإفريقية".